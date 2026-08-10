Voyage immersif au cœur de l’histoire et de la navigation traditionnelle Millénium 2027 Porte-Joie Porte-de-Seine

Informations pratiques

Porte-de-Seine

Voyage immersif au cœur de l’histoire et de la navigation traditionnelle Millénium 2027

Porte-Joie Chemin du Halage Porte-de-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-06

fin : 2027-05-09

Date(s) :

2027-05-06

Une séquence phare de deux heures permet de découvrir l’aviron à banc fixe dans les conditions d’une expédition viking, avant de passer à la navigation à voile. Les participants sont accueillis avec une introduction historique qui éclaire les liens entre les yoles et les drakkars ainsi que le rôle de Guillaume le Conquérant. Ils s’initient ensuite aux gestes techniques de l’aviron — vocabulaire, coordination, cadence — puis expérimentent la propulsion en équipe. Des mini-régates entre yoles de Bantry et de Ness viennent compléter ces apprentissages dans une ambiance conviviale. En parallèle, un camp viking reconstitué prend vie avec tentes, outils et objets inspirés de l’époque, offrant au public un aperçu concret du quotidien des Vikings. Une réplique de drakkar, l’ARGWIKOR, est présentée avec des explications sur sa construction, son utilisation et son rôle historique. Des historiens interviennent également pour éclairer les expéditions vikings et leur héritage, notamment autour de la figure de Guillaume le Conquérant. Les enfants bénéficient d’animations dédiées qui allient créativité et découverte présentation de maquettes de bateaux, fabrication de drakkars en carton suivie d’une course ludique, spectacle de marionnettes sur les aventures vikings, ateliers de nœuds marins et concours de peinture sur le thème Les Vikings et leurs conquêtes par la Seine. Plus qu’une simple démonstration, cet événement ouvert à tous célèbre la transmission, valorise l’ingéniosité des Vikings et met en lumière un patrimoine maritime encore peu connu. .

Porte-Joie Chemin du Halage Porte-de-Seine 27100 Eure Normandie

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English : Voyage immersif au cœur de l’histoire et de la navigation traditionnelle Millénium 2027

L’événement Voyage immersif au cœur de l’histoire et de la navigation traditionnelle Millénium 2027 Porte-de-Seine a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure