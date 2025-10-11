Voyage Intérieur et auto-découverte Sainte-Gemme-en-Sancerrois
samedi 11 octobre 2025.
Voyage Intérieur et auto-découverte
4 La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
2025-10-11
Le Domaine de la Chezatte vous propose un Voyage intérieur avec Mireille
Le Domaine de la Chezatte vous propose un voyage intérieur avec Mireille, de l’atelier de coaching « Imagine et Vous »
Comment ajouter une touche de réussite, une nuance de légèreté, un trait de couleur, une ligne d’horizon lumineuse?…
Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver ! 50 .
4 La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 22 85 85
English :
The Domaine de la Chezatte offers you an inner journey with Mireille
German :
Die Domaine de la Chezatte bietet Ihnen eine Innere Reise mit Mireille an
Italiano :
Il Domaine de la Chezatte vi invita a un viaggio interiore con Mireille
Espanol :
Domaine de la Chezatte le invita a un viaje interior con Mireille
