Voyage Intérieur et auto-découverte Sainte-Gemme-en-Sancerrois

2025-10-11 13:30:00

2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Le Domaine de la Chezatte vous propose un Voyage intérieur avec Mireille

Le Domaine de la Chezatte vous propose un voyage intérieur avec Mireille, de l’atelier de coaching « Imagine et Vous »

Comment ajouter une touche de réussite, une nuance de légèreté, un trait de couleur, une ligne d’horizon lumineuse?…

Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver ! 50 .

4 La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 22 85 85

English :

The Domaine de la Chezatte offers you an inner journey with Mireille

German :

Die Domaine de la Chezatte bietet Ihnen eine Innere Reise mit Mireille an

Italiano :

Il Domaine de la Chezatte vi invita a un viaggio interiore con Mireille

Espanol :

Domaine de la Chezatte le invita a un viaje interior con Mireille

