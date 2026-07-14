Voyage Intérieur Ouverture du cœur en conscience & Bain Sonore d’Exception Thannenkirch

Informations pratiques

Thannenkirch

Voyage Intérieur Ouverture du cœur en conscience & Bain Sonore d’Exception

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 19:30:00

fin : 2026-08-17 21:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Laissez-vous porter par les vibrations profondes des bols tibétains, du gong, de la flûte amérindienne et d’autres instruments ainsi que la voix intuitive de Cinthya pour un véritable voyage de détente, de recentrage et de reconnexion à soi.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps dans un lieu confidentiel et inspirant, niché au pied du massif du Taennchel à Thannenkirch.

Au programme

• Méditation guidée en conscience autour de l’ouverture du cœur

• Voyage sonore immersif & Bain de Gong sacré

Après un temps de méditation guidée en conscience autour de l’ouverture du cœur avec Nadège So Happy World, laissez-vous porter par les vibrations profondes des bols tibétains, du gong, de la flûte amérindienne et d’autres instruments ainsi que la voix intuitive de Cinthya pour un véritable voyage de détente, de recentrage et de reconnexion à soi.

Dans une atmosphère douce et raffinée, vivez une expérience sensorielle unique favorisant le lâcher-prise, l’harmonie intérieure et le ressourcement profond.

La soirée se prolongera par un moment de partage convivial autour d’une tisane offerte, pour intégrer pleinement les bienfaits de l’expérience et échanger en toute simplicité.

Un moment privilégié pour ralentir, respirer et simplement recevoir.

Date Lundi 17 août

Horaires 19h30 21h00

Lieu Thannenkirch lieu d’exception dans le jardin ou en intérieur (adresse communiquée à l’inscription)

Places limitées réservation obligatoire

Aucune expérience en méditation n’est nécessaire

Accessible à tous

Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol, un paréo, une jolie paire de chaussettes, un tapis de sol, une couverture ou un plaid, votre coussin de méditation si vous souhaitez méditer assis par terre et une bouteille d’eau.

Informations & réservations

06 85 77 31 73

Email cynthia.gross73@yahoo.fr

Important Sur réservation uniquement / Places limitées .

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 77 31 73 cynthia.gross73@yahoo.fr

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English :

Let yourself be carried away by the deep vibrations of Tibetan singing bowls, the gong, the fl%FBte, and other instruments, as well as Cinthya’s intuitive voice, on a true journey of relaxation, refocusing, and reconnecting with yourself.

L’événement Voyage Intérieur Ouverture du cœur en conscience & Bain Sonore d’Exception Thannenkirch a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr