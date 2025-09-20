Voyage libre à travers le temps dans un musée dédié au bagage Musée du Bagage Haguenau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’ancienne Banque de France de la ville vous ouvre ses portes pour une visite libre de la collection de plus de 200 malles et bagages réunie, depuis 2016, par Marie et Jean-Philippe Rolland.

Musée du Bagage 5 rue Saint-Georges, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 63 44 43 http://www.museedubagage.com Le Musée du Bagage de Haguenau s’est installé, en avril 2016, dans les locaux de l’ancienne Banque de France de la ville. La banque elle-même avait pris place, le 23 novembre 1922, avec l’ouverture du bureau de Haguenau, dans une propriété construite en 1840. En 2004, la Banque de France a quitté définitivement les lieux. Hors manifestation spécifique : tarif 4€ ; réduit 2€.

© Ville de Haguenau