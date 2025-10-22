Voyage livresque Fabrik Creative Laval

Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. Dans cet univers, vous découvrez un environnement livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre carnet ? La technique de la reliure japonaise vous permettra de réaliser votre propre cahier.

VOYAGE LIVRESQUE FABRIK CREATIVE | A partir de 10 ans | mercredis 22 et 29 octobre | 14h00 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr

