Voyage livresque Fabrik Creative Laval

Place de la Tremoille Laval Mayenne
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22 2025-10-29
Vacances d’Automne au MANAS
Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. Dans cet univers, vous découvrez un environnement livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre carnet ? La technique de la reliure japonaise vous permettra de réaliser votre propre cahier.
VOYAGE LIVRESQUE FABRIK CREATIVE | A partir de 10 ans | mercredis 22 et 29 octobre | 14h00 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr
Autumn vacations at MANAS
Herbstferien in MANAS
Vacanze d’autunno al MANAS
Vacaciones de otoño en MANAS
