Voyage lyrique à travers l’Europe romantique Conservatoire Frédéric Chopin Paris vendredi 13 mars 2026.
De l’Élégie de Massenet au Duo de Lakmé, en passant par Schubert, Mozart, Brahms et Borodine, ce concert propose un parcours sensible et contrasté à travers les grands airs, duos et pièces de musique de chambre du XIXe siècle.
Une rencontre vivante, exigeante et accessible, conçue pour faire aimer la musique autrement.
Diana Higbee, soprano
Åsa Junesjö, mezzo
Sylvie Santamaria, violon alto
Evelyne Moussier-Michèle, piano
Quatre artistes réunies pour un programme rare et émouvant mêlant voix, alto et piano.
Le vendredi 13 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris
https://my.weezevent.com/voyage-lyrique +33142731532
