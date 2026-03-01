Voyage lyrique à travers l’Europe romantique Conservatoire Frédéric Chopin Paris

De l’Élégie de Massenet au Duo de Lakmé, en passant par Schubert, Mozart, Brahms et Borodine, ce concert propose un parcours sensible et contrasté à travers les grands airs, duos et pièces de musique de chambre du XIXe siècle.

Une rencontre vivante, exigeante et accessible, conçue pour faire aimer la musique autrement.

Diana Higbee, soprano

Åsa Junesjö, mezzo

Sylvie Santamaria, violon alto

Evelyne Moussier-Michèle, piano

Quatre artistes réunies pour un programme rare et émouvant mêlant voix, alto et piano.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris

https://my.weezevent.com/voyage-lyrique +33142731532



