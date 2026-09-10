Voyage musical à la chapelle Cocteau, Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau, Fréjus

Informations pratiques

Voyage musical à la chapelle Cocteau Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Voyage musical avec la soprano Tiphaine Zerbib et la luthiste Élodie Brzustowski, entre chants anciens, luth, théorbe, guitare et lectures de textes de Jean Cocteau. Cette animation est proposée par l’association Sacrée Musique.

Chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite Chapelle Cocteau DN7 route de Cannes 83603 Fréjus Fréjus 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 27 06 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/chapelle-notre-dame-de-jerusalem-dite-chapelle-cocteau/ L’architecture et la décoration de la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem ont été conçues par Jean Cocteau l’année de sa mort, en 1963. La plus grande partie de l’iconographie du site illustre les thèmes de la Passion et la Résurrection du Christ. Néanmoins, Jean Cocteau y a intégré une symbolique parfois hermétique qui fait de Notre-Dame-de-Jérusalem une œuvre à l’interprétation complexe. Bien qu’achevés après le décès du poète, l’esthétique et le message de l’édifice restent fidèles au style graphique et à la démarche de l’artiste. Parking gratuit. Cheminement piéton de 500 mètres jusqu’à la Chapelle. Possibilité de monter en véhicule pour les personnes à mobilité réduite.

Voyage musical avec la soprano Tiphaine Zerbib et la luthiste Élodie Brzustowski, entre chants anciens, luth, théorbe, guitare et lectures de textes de Jean Cocteau. Cette animation est proposée par…

© Ville de Fréjus