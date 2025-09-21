voyage musical à l’Hôtel de ville HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Salon-de-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Un voyage musical unique à travers les siècles, de la musique traditionnelle provençale du Moyen Âge jusqu’à nos jours, porté par le son des tambourins et du galoubet.

Des animations vivantes et envoûtantes vous attendent devant l’Hôtel de Ville pour célébrer l’héritage sonore de la Provence.

HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE 147, Place de l’Hôtel de Ville – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 89 00 http://www.salon-de-provence.org Façade classique couronnée d’une balustrade, en pierre calcaire de la Valentine, avec fenêtre centrale également à balustrade et encadrée de deux statues de femmes. La salle des mariages, du XVIIIème siècle, est classée Monument historique.

Ville de Salon de Provence