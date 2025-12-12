Voyage Musical au creux de la forêt Ludon-Médoc
Voyage Musical au creux de la forêt Ludon-Médoc mercredi 17 décembre 2025.
Voyage Musical au creux de la forêt
1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
La Bibliothèque Municipale Paul Duschesne vous accueillie pour le lancement du projet Paysages en partage à 10h30.
Evénement gratuit, sur inscription, que vous soyez usagers de la bibliothèque ou non, ludonnais ou non ! .
1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr
English : Voyage Musical au creux de la forêt
L’événement Voyage Musical au creux de la forêt Ludon-Médoc a été mis à jour le 2025-12-10 par Margaux Médoc Tourisme