Voyage Musical au creux de la forêt

1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

La Bibliothèque Municipale Paul Duschesne vous accueillie pour le lancement du projet Paysages en partage à 10h30.

Evénement gratuit, sur inscription, que vous soyez usagers de la bibliothèque ou non, ludonnais ou non ! .

1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr

English : Voyage Musical au creux de la forêt

L’événement Voyage Musical au creux de la forêt Ludon-Médoc a été mis à jour le 2025-12-10 par Margaux Médoc Tourisme