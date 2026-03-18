Voyage musical autour des harpes

Eglise Mézos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Organisé par mézos culture et patrimoine .

Participation libre .

Eglise Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 60 13 pierrette.decarvalho@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage musical autour des harpes

L’événement Voyage musical autour des harpes Mézos a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Mimizan