Voyage musical autour des harpes Mézos

Voyage musical autour des harpes Eglise Mézos 2026-03-22

Voyage musical autour des harpes Mézos dimanche 22 mars 2026.

Voyage musical autour des harpes

Eglise Mézos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Organisé par mézos culture et patrimoine .

Participation libre   .

Eglise Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 60 13  pierrette.decarvalho@gmail.com

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English : Voyage musical autour des harpes

L’événement Voyage musical autour des harpes Mézos a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Mimizan

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