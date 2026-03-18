Voyage musical autour des harpes Mézos
Voyage musical autour des harpes Mézos dimanche 22 mars 2026.
Voyage musical autour des harpes
Eglise Mézos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Organisé par mézos culture et patrimoine .
Participation libre .
Eglise Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 30 60 13 pierrette.decarvalho@gmail.com
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English : Voyage musical autour des harpes
L’événement Voyage musical autour des harpes Mézos a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Mimizan