Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille
Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille samedi 27 juin 2026.
Castillon-la-Bataille
Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne
4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette conférence s’intéressera au répertoire vocal polyphonique franco-
flamand du XVIe siècle mettant en exergue la représentation des
jardins en musique. Elle entrera en écho avec le concert du 9 juillet, dont
elle éclairera certains aspects.
Léon Renoult-Le Gall est professeur agrégé de musique, spécialiste de la
représentation de la nature en musique à la fin du XVIe siècle.
Vijay Ratiney, enseigne à l’Université Bordeaux Montaigne l’histoire de la
musique, est spécialiste de Bach. .
4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine montaigne.mouvement@gmail.com
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English :
L’événement Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols
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