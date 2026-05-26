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Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille

Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille

Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille samedi 27 juin 2026.

Adresse : 4 Route de Sardy

Ville : 33350 Castillon-la-Bataille

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Castillon-la-Bataille

Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne

4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Cette conférence s’intéressera au répertoire vocal polyphonique franco-
flamand du XVIe siècle mettant en exergue la représentation des
jardins en musique. Elle entrera en écho avec le concert du 9 juillet, dont
elle éclairera certains aspects.
Léon Renoult-Le Gall est professeur agrégé de musique, spécialiste de la
représentation de la nature en musique à la fin du XVIe siècle.
Vijay Ratiney, enseigne à l’Université Bordeaux Montaigne l’histoire de la
musique, est spécialiste de Bach.   .

4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine   montaigne.mouvement@gmail.com

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English :

L’événement Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols

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