Castillon-la-Bataille

Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne

4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette conférence s’intéressera au répertoire vocal polyphonique franco-

flamand du XVIe siècle mettant en exergue la représentation des

jardins en musique. Elle entrera en écho avec le concert du 9 juillet, dont

elle éclairera certains aspects.

Léon Renoult-Le Gall est professeur agrégé de musique, spécialiste de la

représentation de la nature en musique à la fin du XVIe siècle.

Vijay Ratiney, enseigne à l’Université Bordeaux Montaigne l’histoire de la

musique, est spécialiste de Bach. .

4 Route de Sardy Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine montaigne.mouvement@gmail.com

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English :

L’événement Voyage Musical aux jardins au temps de Montaigne Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols