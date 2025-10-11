Voyage musical avec la collection La traversée Thionville

1 place André Malraux Thionville Moselle

Envie de vous laisser emporter par la musique qui rythme les romans de la collection La Traversée spécialisée dans le Facile À Lire ?

Franchissez le pas et venez nous rejoindre pour participer à ce voyage créatif au cœur des livres. Au départ de cette expérience, chaque participant sera invité à créer un tableau, dessin, collage, pièce de puzzle pour une fresque collective.

Tout le monde est le bienvenu ! Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les livres pour y participer.

Animé par l’association Lire et écrireTout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Would you like to be carried away by the music that sets the rhythm of the novels in the La Traversée collection of easy-to-read books?

Take the plunge and join us on a creative journey into the heart of books. Each participant will be invited to create a painting, drawing, collage or puzzle piece for a collective fresco.

Everyone is welcome! You don’t need to have read the books to take part.

Organized by the Lire et écrire association

German :

Haben Sie Lust, sich von der Musik mitreißen zu lassen, die den Rhythmus der Romane der Reihe La Traversée bestimmt, die sich auf leicht zu lesende Bücher spezialisiert hat?

Machen Sie den Schritt und nehmen Sie mit uns an dieser kreativen Reise in die Welt der Bücher teil. Am Anfang dieser Erfahrung wird jeder Teilnehmer aufgefordert, ein Bild, eine Zeichnung, eine Collage oder ein Puzzleteil für ein gemeinsames Fresko zu erstellen.

Jeder ist herzlich willkommen! Es ist nicht notwendig, die Bücher gelesen zu haben, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Geleitet von der Vereinigung Lesen und Schreiben

Italiano :

Volete lasciarvi trasportare dalla musica che scandisce il ritmo dei romanzi della collezione La Traversée, specializzata in libri di facile lettura?

Fate un salto e unitevi a noi in questo viaggio creativo attraverso i libri. Ogni partecipante sarà invitato a creare un dipinto, un disegno, un collage o un puzzle per un affresco collettivo.

Tutti sono i benvenuti! Non è necessario aver letto i libri per partecipare.

A cura dell’associazione Lire et écrire

Espanol :

¿Le gustaría dejarse llevar por la música que marca el ritmo de las novelas de la colección La Traversée, especializada en libros de lectura fácil?

Atrévase y acompáñenos en este viaje creativo a través de los libros. Cada participante será invitado a crear una pintura, un dibujo, un collage o un rompecabezas para un fresco colectivo.

Todo el mundo es bienvenido No es necesario haber leído los libros para participar.

Organizado por la asociación Lire et écrire

