Voyage musical en deux temps au Château de Pinterville La nuit des châteaux Pinterville

Château de Pinterville, 6 Chemin des Marionnettes Pinterville Eure

Début : 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

2025-10-18

Dans l’écrin sonore des boiseries du salon, le piano résonne comme l’écho du temps passé lorsque le château vibrait au son des fêtes nocturnes. Ce soir, romantisme, modernité et création contemporaine s’enchaînent pour offrir une expérience musicale unique sous les doigts talentueux de Louis Dumontier et Bruno Tetard. .

Château de Pinterville, 6 Chemin des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie contact@nuitdeschateaux.com

