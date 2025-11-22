Voyage musical et dansé Salle polyvalente Artix

Voyage musical et dansé

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Au programme

– Mayo chanteuse béarnaise, auteure et interprète qui défend depuis plus de 30 ans une poésie gasconne, occitane et française.

– Payal l’association artisienne de danse indienne transportera les spectateurs vers l’Orient envoûtant.

– Nathalie Gomes en duo francoportugais qui mêle fado mélancolique, bossa-nova envoûtante et compositions originales. Accompagnée du jeune guitariste Happy Shumacher, elle offre un voyage lusophone où l’amour, la mémoire et l’espoir se répondent en harmonie.

– Arte y Ole l’association artisienne de danse espagnole fera voyager les spectateurs de l’autre côté de la frontière.

– M’Bara Groove performance immersive au coeur de la musique gnawa avec Hamid Moumen.

– Tékéma le groupe célèbre la culture espagnole et gipsy à travers des rythmes enflammés. .

