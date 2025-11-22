Voyage musical et dansé Salle polyvalente Artix
Voyage musical et dansé Salle polyvalente Artix samedi 22 novembre 2025.
Voyage musical et dansé
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Au programme
– Mayo chanteuse béarnaise, auteure et interprète qui défend depuis plus de 30 ans une poésie gasconne, occitane et française.
– Payal l’association artisienne de danse indienne transportera les spectateurs vers l’Orient envoûtant.
– Nathalie Gomes en duo francoportugais qui mêle fado mélancolique, bossa-nova envoûtante et compositions originales. Accompagnée du jeune guitariste Happy Shumacher, elle offre un voyage lusophone où l’amour, la mémoire et l’espoir se répondent en harmonie.
– Arte y Ole l’association artisienne de danse espagnole fera voyager les spectateurs de l’autre côté de la frontière.
– M’Bara Groove performance immersive au coeur de la musique gnawa avec Hamid Moumen.
– Tékéma le groupe célèbre la culture espagnole et gipsy à travers des rythmes enflammés. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50
English : Voyage musical et dansé
German : Voyage musical et dansé
Italiano :
Espanol : Voyage musical et dansé
L’événement Voyage musical et dansé Artix a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Coeur de Béarn