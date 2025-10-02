Voyage musical par Paroles de Livres médiathèque Savenay Savenay

médiathèque Savenay Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Lectures théâtralisées alliant le conte, la musique et le chant sur le thème du voyage.

Ouvrir nos oreilles et courir le monde. Pousser l’horizon, arpenter les grands espaces, voguer, rêver d’ailleurs… Chaque voyage commence par un premier pas, un premier mot…

Par le groupe Paroles de Livres. .

médiathèque Savenay Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

