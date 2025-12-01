Voyage musical Piano & Cosmos Espace art et essai Hauterives
Voyage musical Piano & Cosmos Espace art et essai Hauterives samedi 13 décembre 2025.
Voyage musical Piano & Cosmos
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Voyage musical, méditatif et onirique. Candlight. Suivi d’un verre de l’amitié.
Véronique Renaud & Georges Perret.
Places limitées. Réservation conseillée.
.
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 060825387
English :
A musical, meditative and dreamlike journey. Candlight. Followed by a friendly drink.
Véronique Renaud & Georges Perret.
Limited seating. Reservations recommended.
L’événement Voyage musical Piano & Cosmos Hauterives a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche