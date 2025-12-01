Voyage musical Piano & Cosmos Espace art et essai Hauterives

Voyage musical Piano & Cosmos

Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Voyage musical, méditatif et onirique. Candlight. Suivi d’un verre de l’amitié.

Véronique Renaud & Georges Perret.

Places limitées. Réservation conseillée.

Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 060825387

English :

A musical, meditative and dreamlike journey. Candlight. Followed by a friendly drink.

Véronique Renaud & Georges Perret.

Limited seating. Reservations recommended.

