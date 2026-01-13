Voyage musical Association Equilibre Royan

Voyage musical

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Un voyage tout en musique pour les tout-petits et leurs parents ! Comptines, rythmes, sons et instruments du monde invitent à l’éveil des sens et au plaisir de la découverte.

.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical journey for toddlers and their parents! Nursery rhymes, rhythms, sounds and instruments from around the world stimulate the senses and encourage discovery.

L’événement Voyage musical Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan