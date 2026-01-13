Voyage musical Association Equilibre Royan
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Un voyage tout en musique pour les tout-petits et leurs parents ! Comptines, rythmes, sons et instruments du monde invitent à l’éveil des sens et au plaisir de la découverte.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
A musical journey for toddlers and their parents! Nursery rhymes, rhythms, sounds and instruments from around the world stimulate the senses and encourage discovery.
