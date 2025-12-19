Voyage musical sous hypnose En terre sacrée d’Égypte Chemin de Tresse Ombrée d’Anjou

Voyage musical sous hypnose En terre sacrée d’Égypte

Chemin de Tresse Château de Tressé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Voyage musical sous hypnose, au château de Tressé, le 10 Janvier 2026

Entrez dans un univers sacré…

Virginie Boisseau-Loys vous invite à vivre une expérience unique mêlant musique, hypnose et voyage intérieur, dans un spectacle sensoriel hors du commun. Inspirée par l’héritage hypnotique de son arrière-grand-père, ses voyages initiatiques aux Philippines et ses mémoires akashiques, elle propose un moment suspendu, au cœur de l’Égypte ancestrale. Un voyage onirique pour explorer les portes de l’inconscient, entre art et thérapie.

Cocktail et partage avec l’artiste.

Possibilité nuitée sur place.

Réservation obligatoire. .

Chemin de Tresse Château de Tressé Ombrée d'Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Musical journey under hypnosis, at Château de Tressé, January 10, 2026

