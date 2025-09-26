Voyage Musical Trio Sonans Le bourg Chalaux

Voyage Musical Trio Sonans

Le bourg Eglise Chalaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Concert à 20h00 à l’église de Chalaux voyage musical trio Sonans soprano, harpe et cor autour de Fauré Debussy Ravel Bizet et bien d’autres. .

Le bourg Eglise Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 91 27 45 entre2actes@free.fr

