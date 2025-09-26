Voyage œnologique atelier d’assemblage et de perception olfactive La Barben

Voyage œnologique atelier d’assemblage et de perception olfactive

Vendredi 26 septembre 2025 de 19h à 22h. Salle des mariages La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Venez vous initier à la perception olfactive et l’assemblage du vin en compagnie de Violaine « olfactologue » et Géraldine sommelière, dans le beau village d’Aurons.

Elles vous guident dans une aventure sensorielle sur 6 vins en AOC CDR et CDR Villages.

Salle des mariages La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

Come and learn about olfactory perception and wine blending with Violaine « olfactologue » and Géraldine sommelier, in the beautiful village of Aurons.

They’ll guide you on a sensory adventure through 6 AOC CDR and CDR Villages wines.

German :

Lassen Sie sich im schönen Dorf Aurons von Violaine, einer « Olfaktologin », und Géraldine, einer Sommelière, in die olfaktorische Wahrnehmung und die Zusammenstellung von Wein einführen.

Sie führen Sie durch ein sensorisches Abenteuer mit 6 Weinen der AOC CDR und CDR Villages.

Italiano :

Venite a conoscere la percezione olfattiva e l’assemblaggio dei vini con la « olfattologa » Violaine e la sommelier Géraldine, nel bellissimo villaggio di Aurons.

Vi guideranno in un’avventura sensoriale attraverso 6 vini AOC CDR e CDR Villages.

Espanol :

Venga a aprender sobre la percepción olfativa y la mezcla de vinos con la « olfatóloga » Violaine y la sumiller Géraldine, en el hermoso pueblo de Aurons.

Le guiarán en una aventura sensorial a través de 6 vinos AOC CDR y CDR Villages.

