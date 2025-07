Voyage pictural et sonore Concert handpan / didgeridoo et peinture en live Auray

Voyage pictural et sonore Concert handpan / didgeridoo et peinture en live Auray dimanche 20 juillet 2025.

Voyage pictural et sonore Concert handpan / didgeridoo et peinture en live

12 Rue du Sablen Auray Morbihan

Début : 2025-07-20 15:30:00

fin : 2025-07-20 22:00:00

2025-07-20

Voyage pictural et sonore

Concert de handpan et didgeridoo et peinture à l’encre de chine, le 20 juillet à Auray (56)

Sur scène, un cercle.

Au centre, une feuille blanche telle une fenêtre ouverte sur l’immensité des possibles.

À ses côtés, un musicien et ses instruments et comme écrin, une exposition de peintures à l’encre de chine.

La peintre et le musicien vous invitent ici à une immersion poétique et sensible, alliant leurs énergies pour une performance unique en deux temps où l’expression de l’un dansera avec celle de l’autre.

Combinant handpan et didgeridoo, YellowSeed vous plonge dans un univers musical ressourçant et envoutant où se mêlent sons étheriques et vibrations profondes.

Porté par la musique, le pinceau trace … un monde d’ombre et de lumière.

Alors, les corps remaniés, réinventés se déposent et la magie de la création se déploie.

Nous vous attendons pour ce temps artistique certainement magnifique!

(merci de vous garer dans la rue du sablen, nous ne pouvons accueillir les voitures dans le parking)

Deux séances :

15h30-17h . Concert et début de la peinture

17h-19h . Exposition peintures à l’encre de chine

20h30-22h . Concert et suite de la peinture

Les places étant limitées, pensez à réserver .

12 Rue du Sablen Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 89 08 63 33

