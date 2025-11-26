Voyage pittoresque à la bibliothèque Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Voyage pittoresque à la bibliothèque

Mercredi 14 janvier 2026 de 14h à 15h.

Mercredi 11 février 2026 de 14h à 15h.

Mercredi 11 mars 2026 de 14h à 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour une visite patrimoniale !

Fondée par les conservateurs du musée Borély dès 1893, la bibliothèque du Musée d’archéologie Méditerranéenne est la plus ancienne bibliothèque des Musées de Marseille.

Elle conserve un fonds patrimonial d’environ 700 documents livres, revues, affiches, dessins, registres, dont la fameuse Description de l’Égypte (édition Panckoucke, 1820-1830), ou l’ exemplaire unique du Livre d’or du château de Bonneveine, (1814-1856).



Cette visite patrimoniale, à travers la dizaine d’ouvrages précieux sortis des réserves, permet de retracer l’histoire de la bibliothèque et de son musée, celle de l’archéologie et de l’égyptologie. Les plus belles planches sont présentées dans un moment de proximité et d’échanges avec le public.



• Adultes et enfants de 10 ans et +

• Sur réservation par mail museearcheologie@marseille.fr

• Rendez-vous à la Bibliothèque, 1er étage



Accessible PMR La bibliothèque du musée d’archéologie n’est pas accessible PMR mais un autre lieu peut être choisi au sein de la Vieille charité pour assurer la médiation auprès du public PMR. .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the Museum of Mediterranean Archaeology (MAM) for a heritage tour!

