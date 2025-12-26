Voyage poétique et visuel Sur la route de la sie Azay-le-Ferron
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Début : Vendredi 2026-02-06 16:00:00
Voyage poétique par Roger Houlet.
D’Istanbul à Tachkent, vous découvrirez les poètes perses et ousbecks du VIIe siècle à nos jours ainsi que quelques poètes afghans contemporains. Ce voyage poétique vous plongera dans cet univers oriental grâce à la projection de sites spendides et d’une multitude d’oeures d’art. .
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azaylefrron@orange.fr
