Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Micro folie Gouzon

Voyage sensoriel au coeur de l'Univers

Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Micro folie Gouzon vendredi 14 novembre 2025.

Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Spectacle astronomie et magie.
19h 20h30 spectacle pour le grand public entre science et magie, si le temps le permet, il y aura un coup d’œil sur le ciel.   .

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 

English :

German :

Italiano :

Espanol : Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

L’événement Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Gouzon a été mis à jour le 2025-10-31 par Creuse Confluence Tourisme