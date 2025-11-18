Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Micro folie Gouzon

Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Animations culturelles viens raconter et écrire ton histoire de l’univers.

Temps de création collectif autour du cosmos. Si le temps le permet, il y aira un coup d’œil sur le ciel avec les télescopes. .

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93

English : Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

German : Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

Italiano :

Espanol : Voyage sensoriel au coeur de l’Univers

L’événement Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Gouzon a été mis à jour le 2025-11-07 par Creuse Confluence Tourisme