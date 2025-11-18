Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voyage sensoriel au coeur de l’Univers Micro folie Gouzon mardi 18 novembre 2025.

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Animations culturelles viens raconter et écrire ton histoire de l’univers.
Temps de création collectif autour du cosmos. Si le temps le permet, il y aira un coup d’œil sur le ciel avec les télescopes.   .

Micro folie 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 

