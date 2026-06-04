Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits Auxey-Duresses mercredi 1 juillet 2026.

Auxey-Duresses

Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits

1 Rue du Dessous Auxey-Duresses Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Partez à la découverte des grands terroirs de la Côte de Nuits, jusqu’aux villages emblématiques de Bourgogne .

1 Rue du Dessous Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@caveau-auxey.fr

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English : Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits

L’événement Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits Auxey-Duresses a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)