Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits Auxey-Duresses
Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits Auxey-Duresses mercredi 1 juillet 2026.
Auxey-Duresses
Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits
1 Rue du Dessous Auxey-Duresses Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Partez à la découverte des grands terroirs de la Côte de Nuits, jusqu’aux villages emblématiques de Bourgogne .
1 Rue du Dessous Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@caveau-auxey.fr
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English : Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits
L’événement Voyage Sensoriel autour de la Côte de Nuits Auxey-Duresses a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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