VOYAGE SONORE ‘AU COEUR DE L’HIVER’

12 Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 18:30:00

fin : 2026-01-26 20:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Voyage sonore et relaxation aux sons des instruments du monde, laissez-vous porter pour un voyage des sens.



Les voyages sonores sont des occasions de se détendre, de mettre le temps et le cerveau sur off pour profiter d’un moment de lâcher prise et se laisser porter par les sons et les vibrations.

C’est un voyage avec et au cœur de soi, avec et au cœur du monde, mais aussi un temps d’exploration des ressentis, doux et reposant.

Le pratiquant est installé dans une posture de relaxation tandis que l’organisatrice joue des instruments de sonothérapie (bols tibétain, bols de cristal, carillon, arbre de pluie, guitare voix…).

Réservation obligatoire sur Mlkyoga.fr .

12 Avenue du Commerce Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 58 55 80 contactmlkyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement VOYAGE SONORE ‘AU COEUR DE L’HIVER’ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Saint Brevin