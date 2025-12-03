Voyage sonore au coin du feu Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Voyage sonore au coin du feu Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 3 décembre 2025.
Voyage sonore au coin du feu
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Viens écouter des histoires autour d’une ambiance musicale apaisante pour un moment plein de douceur en attendant les vacances de Noël…
Lectures à partir de 5 ans.
Mercredi 03 décembre, à 16h. Sur inscription
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
Come and listen to stories set to a soothing musical backdrop, for a moment of softness as you wait for the Christmas vacations…
Readings for ages 5 and up.
Wednesday, December 03, at 4pm. Registration required
German :
Komm und hör dir Geschichten an, die von beruhigender Musik begleitet werden, um dir die Wartezeit bis zu den Weihnachtsferien zu versüßen…
Lesungen für Kinder ab 5 Jahren.
Mittwoch, 03. Dezember, um 16 Uhr. Nach Anmeldung
Italiano :
Venite ad ascoltare le storie con un sottofondo musicale rilassante per un momento di dolcezza in attesa delle feste natalizie…
Letture per bambini dai 5 anni in su.
Mercoledì 03 dicembre, alle 16.00. Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Venga a escuchar cuentos ambientados con una relajante música de fondo para disfrutar de un momento apacible mientras espera las fiestas navideñas…
Lecturas a partir de 5 años.
Miércoles 3 de diciembre, a las 16 h. Inscripción obligatoria
L’événement Voyage sonore au coin du feu Jarnac a été mis à jour le 2025-11-13 par Destination Cognac