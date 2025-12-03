Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voyage sonore au coin du feu Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Voyage sonore au coin du feu Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 3 décembre 2025.

Voyage sonore au coin du feu

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

Viens écouter des histoires autour d’une ambiance musicale apaisante pour un moment plein de douceur en attendant les vacances de Noël…
Lectures à partir de 5 ans.
Mercredi 03 décembre, à 16h. Sur inscription
  .

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Come and listen to stories set to a soothing musical backdrop, for a moment of softness as you wait for the Christmas vacations…
Readings for ages 5 and up.
Wednesday, December 03, at 4pm. Registration required

German :

Komm und hör dir Geschichten an, die von beruhigender Musik begleitet werden, um dir die Wartezeit bis zu den Weihnachtsferien zu versüßen…
Lesungen für Kinder ab 5 Jahren.
Mittwoch, 03. Dezember, um 16 Uhr. Nach Anmeldung

Italiano :

Venite ad ascoltare le storie con un sottofondo musicale rilassante per un momento di dolcezza in attesa delle feste natalizie…
Letture per bambini dai 5 anni in su.
Mercoledì 03 dicembre, alle 16.00. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Venga a escuchar cuentos ambientados con una relajante música de fondo para disfrutar de un momento apacible mientras espera las fiestas navideñas…
Lecturas a partir de 5 años.
Miércoles 3 de diciembre, a las 16 h. Inscripción obligatoria

L’événement Voyage sonore au coin du feu Jarnac a été mis à jour le 2025-11-13 par Destination Cognac