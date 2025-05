Voyage sonore au Jardin Intérieur à ciel ouvert – ATHIS DE L ORNE Athis-Val de Rouvre, 18 mai 2025 15:00, Athis-Val de Rouvre.

Orne

Voyage sonore au Jardin Intérieur à ciel ouvert ATHIS DE L ORNE 6, chemin du lavoir Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-05-18 15:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Concert elfique au milieu des fleurs du jardin merveilleux.

pose-toi, contemple,

écoute, ressens,

les sons, les sens

avec Ségolène de Comlow

ATHIS DE L ORNE 6, chemin du lavoir

Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 contact@delomez.net

English : Voyage sonore au Jardin Intérieur à ciel ouvert

Elven concert amidst the flowers of the wonderful garden.

sit back and contemplate,

listen, feel,

sounds, senses

with Ségolène de Comlow

Visit

German :

Elfenkonzert inmitten der Blumen des Wundergartens.

lege dich nieder, betrachte,

höre, fühle,

die Klänge, die Sinne

mit Ségolène de Comlow

Besuch

Italiano :

Un concerto elfico tra i fiori del meraviglioso giardino.

sedetevi e contemplate,

ascoltare, sentire,

i suoni, i sensi

con Ségolène de Comlow

Visita

Espanol :

Un concierto de elfos entre las flores del maravilloso jardín.

siéntate y contempla,

escucha, siente,

los sonidos, los sentidos

con Ségolène de Comlow

Visite

