Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon dimanche 14 décembre 2025.
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 11:00:00
2025-12-14
Prenez un moment pour vous, loin de l’agitation, et retrouvez la sérénité en vous reconnectant à l’essentiel.
Laissez les vibrations vous envelopper et vous guider vers un état de profonde relaxation, où le bien-être est au rendez-vous.
Animé par Gaëlle Boyadjian, musicothérapeute et énergéticienne. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
