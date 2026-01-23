Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon
Voyage Sonore aux Bols Tibétains
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 11:00:00
2026-03-01
Prenez un moment pour vous, loin de l’agitation, et retrouvez la sérénité en vous reconnectant à l’essentiel.
Laissez les vibrations vous envelopper et vous guider vers un état de profonde relaxation, où le bien-être est au rendez-vous.
Animé par Gaëlle Boyadjian, musicothérapeute et énergéticienne. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
