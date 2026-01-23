Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon

Voyage Sonore aux Bols Tibétains

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Prenez un moment pour vous, loin de l’agitation, et retrouvez la sérénité en vous reconnectant à l’essentiel.

Laissez les vibrations vous envelopper et vous guider vers un état de profonde relaxation, où le bien-être est au rendez-vous.

Animé par Gaëlle Boyadjian, musicothérapeute et énergéticienne. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

