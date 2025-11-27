Voyage sonore avec Franck ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

Voyage sonore avec Franck

Un moment de lâcher prise et de relaxation, dans un cadre bienveillant, aux sons des bols (ou vaisseaux) de cristal accordés sur le La 432 Hz.

Prévoir un tapis ou un fauteuil pliable pour s’allonger. Position assise sur chaise possible également. N’hésitez pas à apporter un coussin et un plaid ou une couverture pour vous couvrir pendant la relaxation.

Je vous propose un moment de lâcher prise et de relaxation, dans un cadre bienveillant, aux sons des bols (ou vaisseaux) de cristal accordés sur le La 432 Hz. Guidé par mon intuition, je génère des vibrations cristallines qui viennent résonner au plus profond des cellules de votre corps. Ces vibrations apportent bien-être et détente en stimulant les mécanismes naturels d’auto-guérison du corps. Elles ont une action positive sur les centres énergétiques (Chakras) et les mémoires cellulaires, conséquences de nos émotions reliées à nos problématiques…

Le handpan et des carillons, également accordés sur le La 432 Hz, nous accompagnerons lors de notre voyage.

Et d’autres instruments, comme le tubalophone, se glisserons certainement dans cette expérience sonore…

Au vu de ce que j’ai pu constater et mesurer, les notes de la gamme basée sur le La 432 Hz apportent une plus-value sur le plan énergétique et du bien-être par rapport à la gamme basée sur le La 440 Hz.

A bientôt !

Franck

L’ANIMATEUR Thérapeute énergéticien et géobiologue, j’ai découvert l’énergie vitale, le magnétisme, grâce au Jisei Do en 1996, un art martial qui utilise entre autres techniques le Qi Gong et le Tai Chi. Je pratique des soins énergétiques sur les animaux, les humains et les lieux de vies depuis une vingtaine d’années. J’ai été conquis par les vibrations des bols de cristal en 2006.

Jeudi 27 nov. 2025 de 20:00 à 22:00

à l’ODDAS, 25, rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte

SALLE N°2 16 participants maximum

TARIF libre et conscient

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Tél 06 87 56 10 49 (Franck) ou Mail unterreligne@mailo.com

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 56 10 49 unterreligne@mailo.com

English :

A moment of letting go and relaxation, in a caring environment, to the sounds of crystal bowls (or vessels) tuned to A 432 Hz.

German :

Ein Moment des Loslassens und der Entspannung, in einem wohlwollenden Rahmen, zu den Klängen von Kristallklangschalen (oder Gefäßen), die auf A 432 Hz gestimmt sind.

Italiano :

Un momento di rilassamento e di abbandono, in un ambiente accogliente, al suono di ciotole (o vasi) di cristallo sintonizzate su A 432 Hz.

Espanol :

Un momento para dejarse llevar y relajarse, en un entorno acogedor, al son de cuencos (o recipientes) de cristal sintonizados a A 432 Hz.

