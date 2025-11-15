Voyage sonore avec Julien Decoret Bibliothèque Amélie Paris

Voyage sonore avec Julien Decoret Bibliothèque Amélie Paris samedi 15 novembre 2025.

Julien Decoret est un musicien aux multiples facettes. Issu de la scène rock punk, il étudie la musique classique au conservatoire et obtient un premier prix en contrebasse classique.

Il s’intéresse très vite aux musiques électroniques, intègre ensuite le groupe Nouvelle Vague en tant que contrebassiste, et se produit sur scène dans le monde entier.

Entre 2016 et 2020, il compose, produit et réalise les 2 albums pop-soul de Joon Moon, avec les chanteuses Krystle Warren et Liv Warfield.

Un petit aperçu : https://www.agencegaspard.com/julien-decoret

https://www.juliendecoret.com/

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Julien Decoret vous invite à découvrir sa panoplie d’instruments insolites venus du monde entier : petits luths d’Amérique du Sud, handpan, gongs chinois, bols tibétains, theremin, Bombo (percussion des Andes) et cristal baschet sont au programme de ce voyage ethnique et musical.



Spectacle familial, pour les petits (à partir de 7 ans) et les grands curieux.

Le samedi 15 novembre 2025

de 17h00 à 17h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr