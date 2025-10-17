Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne
Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne vendredi 17 octobre 2025.
Voyage Sonore Bols Tibétains
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 19:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Tout public
Rendez-vous aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’un voyage sonore avec des bols tibétains.
Proposé par Mélanie Boileau Naturopathe, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.
Durée 1h environ
Evénement réservé aux adultes. .
Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
