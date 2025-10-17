Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne

Voyage Sonore Bols Tibétains

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Tout public

Rendez-vous aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’un voyage sonore avec des bols tibétains.

Proposé par Mélanie Boileau Naturopathe, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.

Durée 1h environ

Evénement réservé aux adultes. .

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

