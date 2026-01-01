Voyage Sonore Bols Tibétains Passage Chamorin Châlons-en-Champagne

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Tout public
Rendez-vous aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’un voyage sonore avec des bols tibétains.

Proposé par Mélanie Boileau Naturopathe, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.

Durée 1h environ
Evénement réservé aux adultes.   .

Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

