VOYAGE SONORE CHAMANIQUE Ceyras

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Un voyage hors du temps, un voyage intérieur.
Nettoyage énergétiques, reconnexion à soit, détente profonde accompagné d’instuments intuitifs et de la voie de Makocei. .
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 69 47 55 20
English :
A timeless journey, an inner voyage.
