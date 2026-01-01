VOYAGE SONORE CHAMANIQUE Ceyras

VOYAGE SONORE CHAMANIQUE

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Un voyage hors du temps, un voyage intérieur.

Nettoyage énergétiques, reconnexion à soit, détente profonde accompagné d’instuments intuitifs et de la voie de Makocei. .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 69 47 55 20

English :

A timeless journey, an inner voyage.

