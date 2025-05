Voyage sonore – Intuitions Sonores Chapaize, 22 mai 2025 19:00, Chapaize.

Voyage sonore Intuitions Sonores Chapaize Saône-et-Loire

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-07-24 21:00:00

2025-05-22

2025-07-24

2025-08-28

2025-10-30

2025-11-27

Voyage & Soin Sonores

C’est un temps pour vous libérer du stress, des émotions négatives, d’apaiser votre mental trop présent, vous détendre et libérer les tensions physiques, retrouver votre calme et votre paix intérieure, pour vous reconnecter à votre être profond.

Je vous propose de découvrir de nouvelles dimensions sensorielles de votre être, avec les sons et les vibrations d’instruments de musique du monde et du cristal (bols tibétains, gong, carillons, flûtes natives, bâton de pluie, tubalophone, flûtes serpent, bols de cristal, lyre de cristal et bien d’autres encore).

Vous vous laisserez porter, bercer et emmener en voyage, baigner dans les sons et les vibrations, source d’une profonde relaxation et d’une plus grande paix intérieure. .

Intuitions Sonores 24 Rue des Roses Trémières Hameau de Bessuge

Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

