Voyage sonore en forêt de Mervent avec Bulle de Nature Mervent

Voyage sonore en forêt de Mervent avec Bulle de Nature Mervent samedi 20 septembre 2025.

Voyage sonore en forêt de Mervent avec Bulle de Nature

Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Amoureux de la marche et de la nature Faites une pause remplie d’échanges et de découvertes

Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d’apaisement lorsque vous arrivez dans une forêt ?

Libérer la pression et le stress du quotidien juste en marchant dans un sentier forestier.

Je vous propose un nouveau moment pour vous, de pause et de reconnexion en forêt de Mervent.

Lors d’un parcours de 3kms, vous apprécierez la nature qui nous entoure, le calme des lieux, lors d’une marche en pleine conscience, afin de faire le vide et vivre ce moment pour vous.

C’est détendue que vous profiterez d’un moment de relaxation, bercé par les vibrations sonores, avec Cindy Bloyet, En vies d’âme

le Samedi 20 septembre à 9h30 à Mervent

Renseignements et inscription

– 06 76 89 40 00

– https://forms.gle/NhqRdeqdbKX3j7Na8

– labulledejulie85@gmail.com

Places limitées .

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 89 40 00 labulledejulie85@gmail.com

English :

Walking and nature lovers Take a break filled with exchange and discovery

German :

Wander- und Naturliebhaber Machen Sie eine Pause voller Austausch und Entdeckungen

Italiano :

Amanti delle passeggiate e della natura Prendetevi una pausa ricca di scambi e scoperte

Espanol :

Amantes del senderismo y la naturaleza Tómense un descanso lleno de intercambios y descubrimientos

L’événement Voyage sonore en forêt de Mervent avec Bulle de Nature Mervent a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin