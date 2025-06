Voyage sonore en terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 1 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

Voyage sonore en terre d’Accord Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-07-01 16:00:00

2025-07-01

Sylvain Grandpierre, multi instrumentiste accompagné de tambour, bols chantants et bol de Crystal, Gong, Kotamo, flute native, tubalophone, carillons, propose un concert méditatif en harmonie avec les énergies du jardin. Prolongez le voyage en restant le temps que vous souhaitez en Terre d’Accord.

Cette pratique ancienne trouve ses origines au Tibet et en Chine. Il s’agit en fait d’un concert qui permet au corps d’atteindre un état d’harmonisation par le son. Dans ce voyage vous vous laissez envelopper par des vagues de son. Cette immersion dans ces vibrations est source de bien-être. Il se pratique le plus souvent allongé. Vous entendrez, mais surtout vous sentirez, ce courant sonore activé par une variété d’instruments vibratoires. Vous n’aurez qu’à vous laisser bercer.

C’est une expérience à la fois individuelle et collective, chaque fois différente, qui se vit dans le moment présent. Les sons viennent parler au corps mais aussi à ce qu’il y a de plus profond en nous. Impossible d’en décrire tous les bienfaits mais néanmoins citer les plus connu :

-Favoriser une relaxation profonde et apaiser le mental

-Agir sur le stress, l’anxiété

-Influer sur la fatigue physique et émotionnelle

En fonction du temps, le concert méditatif aura lieu dehors en extérieur ou sous la tente nomade et s’il fait trop froid dans la Grange de la Chouette à quelques pas du jardin.

Le concert sonore est aussi une autre façon d’être au contact de l’art et de ressentir l’atmosphère de sérénité du jardin d’art. Vous pouvez arriver avant et rester après le voyage pour faire de ce moment un véritable moment d’harmonie.

La réservation se fait par billetweb et le paiement sur place.

Jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18

English : Voyage sonore en terre d’Accord

Sylvain Grandpierre, multi-instrumentalist accompanied by drums, singing bowls and Crystal bowls, Gong, Kotamo, native flute, tubalophone, chimes, offers a meditative concert in harmony with the energies of the garden. Extend your journey by staying as long as you like in Terre d’Accord.

This ancient practice originated in Tibet and China. It is in fact a concert that enables the body to reach a state of harmonization through sound. On this journey, you let yourself be enveloped by waves of sound. Immersing yourself in these vibrations is a source of well-being. It is most often performed lying down. You’ll hear, but above all feel, the sound current activated by a variety of vibratory instruments. All you have to do is let yourself be lulled.

It’s an experience that’s both individual and collective, each time different, lived in the present moment. The sounds speak to the body, but also to what lies deepest within us. It’s impossible to describe all the benefits, but here are a few of the best-known:

-Promotes deep relaxation and calms the mind

-Relieves stress and anxiety

-Influence physical and emotional fatigue

Depending on the weather, the meditative concert will take place outdoors or under the nomad tent, or if it’s too cold, in the Grange de la Chouette, just a few steps from the garden.

The sound concert is another way of getting in touch with art and feeling the serene atmosphere of the art garden. You can arrive before and stay after the tour to make this a truly harmonious moment.

Reservations are made via ticketweb and payment on site.

German :

Sylvain Grandpierre, ein Multiinstrumentalist, der von Trommeln, Klangschalen und Crystal Bols, Gong, Kotamo, Native Flute, Tubalophon und Glockenspielen begleitet wird, bietet ein meditatives Konzert im Einklang mit den Energien des Gartens. Verlängern Sie die Reise, indem Sie so lange in Terre d’Accord bleiben, wie Sie möchten.

Diese alte Praxis hat ihre Ursprünge in Tibet und China. Es handelt sich im Grunde um ein Konzert, bei dem der Körper durch den Klang einen Zustand der Harmonisierung erreicht. Auf dieser Reise lassen Sie sich von Klangwellen einhüllen. Dieses Eintauchen in diese Schwingungen ist eine Quelle des Wohlbefindens. Sie wird meist im Liegen praktiziert. Sie werden diesen Klangstrom, der durch eine Vielzahl von vibrierenden Instrumenten aktiviert wird, hören, aber vor allem fühlen. Sie müssen sich nur noch wiegen lassen.

Es ist eine individuelle und kollektive Erfahrung, die jedes Mal anders ist und im gegenwärtigen Moment erlebt wird. Die Klänge sprechen den Körper an, aber auch das Tiefste in uns. Es ist unmöglich, alle Vorteile zu beschreiben, aber dennoch die bekanntesten zu nennen:

-Tiefe Entspannung und Beruhigung des Geistes

-Stress und Ängste abbauen

-Einfluss auf körperliche und emotionale Erschöpfung

Je nach Wetterlage findet das meditative Konzert draußen im Freien oder im Nomadenzelt statt, und wenn es zu kalt ist, in der Eulenscheune, die nur wenige Schritte vom Garten entfernt ist.

Das Klangkonzert ist auch eine andere Art, mit der Kunst in Berührung zu kommen und die heitere Atmosphäre des Kunstgartens zu spüren. Sie können vor der Reise anreisen und nach der Reise bleiben, um diesen Moment zu einem echten Harmonieerlebnis zu machen.

Die Buchung erfolgt über ticketweb und die Bezahlung vor Ort.

Italiano :

Sylvain Grandpierre, polistrumentista accompagnato da tamburi, singing bowls e Crystal bowls, Gong, Kotamo, flauto nativo, tubalofono e carillon, offre un concerto meditativo in armonia con le energie del giardino. Prolungate il viaggio rimanendo a Terre d’Accord per tutto il tempo che volete.

Questa antica pratica ha origine in Tibet e in Cina. Si tratta infatti di un concerto che permette al corpo di raggiungere uno stato di armonizzazione attraverso il suono. In questo viaggio ci si lascia avvolgere da onde sonore. Immergersi in queste vibrazioni è fonte di benessere. Il più delle volte si pratica da sdraiati. Si sente, ma soprattutto si percepisce, questa corrente sonora attivata da una varietà di strumenti vibratori. Basta lasciarsi cullare.

È un’esperienza individuale e collettiva, ogni volta diversa, vissuta nel momento presente. I suoni parlano al corpo, ma anche alla parte più profonda di noi. È impossibile descrivere tutti i benefici, ma ecco alcuni dei più noti:

-Promuovere un rilassamento profondo e calmare la mente

-Ridurre lo stress e l’ansia

-Influenzare la stanchezza fisica ed emotiva

A seconda del tempo, il concerto di meditazione si svolgerà all’aperto o nella tenda dei nomadi o, se fa troppo freddo, nella Grange de la Chouette, a pochi passi dal giardino.

Il concerto sonoro è un altro modo per entrare in contatto con l’arte e vivere l’atmosfera serena del giardino d’arte. È possibile arrivare prima e rimanere dopo il viaggio per rendere questo momento davvero armonioso.

I biglietti possono essere prenotati online e pagati sul posto.

Espanol :

Sylvain Grandpierre, multiinstrumentista acompañado de tambores, cuencos tibetanos y cuencos de cristal, gong, kotamo, flauta autóctona, tubalófono y carillones, ofrece un concierto meditativo en armonía con las energías del jardín. Prolongue el viaje quedándose todo el tiempo que desee en Terre d’Accord.

Esta práctica ancestral tiene su origen en el Tíbet y China. De hecho, se trata de un concierto que permite al cuerpo alcanzar un estado de armonización a través del sonido. En este viaje, se deja envolver por ondas sonoras. Sumergirse en estas vibraciones es fuente de bienestar. Se practica sobre todo tumbado. Oirá, pero sobre todo sentirá, esta corriente de sonido activada por diversos instrumentos vibratorios. Basta con dejarse arrullar.

Es una experiencia a la vez individual y colectiva, diferente cada vez, vivida en el momento presente. Los sonidos hablan al cuerpo, pero también a lo más profundo de nosotros. Es imposible describir todos sus beneficios, pero he aquí algunos de los más conocidos:

-Favorecer la relajación profunda y calmar la mente

-Reducir el estrés y la ansiedad

-Influir en la fatiga física y emocional

Dependiendo del tiempo que haga, el concierto de meditación tendrá lugar al aire libre o en la tienda nómada, o si hace demasiado frío, en la Grange de la Chouette, a pocos pasos del jardín.

El concierto sonoro es otra forma de entrar en contacto con el arte y vivir la serena atmósfera del jardín del arte. Puede llegar antes y quedarse después del recorrido para hacer de éste un momento verdaderamente armonioso.

Las entradas pueden reservarse en línea y pagarse in situ.

