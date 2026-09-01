Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire
mercredi 30 septembre 2026 · Impasse des Sports · Vair-sur-Loire
Informations pratiques
Vair-sur-Loire
Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil
Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:30:00
fin : 2026-09-30 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Détendez-vous et explorez les sons des bols tibétains avec Claire Jugeat, Ecolibri d’ici.
Sur inscription. .
Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com
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English :
Relax and explore the sounds of Tibetan singing bowls with Claire Jugeat, from Ecolibri d’ici.
L’événement Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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