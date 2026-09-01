Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire

Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Détendez-vous et explorez les sons des bols tibétains avec Claire Jugeat, Ecolibri d’ici.

Sur inscription. .

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

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English :

Relax and explore the sounds of Tibetan singing bowls with Claire Jugeat, from Ecolibri d’ici.

L’événement Voyage sonore et vibratoire – Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis