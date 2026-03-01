Voyage sonore et vibratoire

26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:45:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

✨ Expérience de profonde détente ✨

Le vendredi 20 mars à 19h45, prenez le temps de ralentir et de vous offrir un moment suspendu au studio Yoga Well c’Ôm à Cholet.

Plongez dans une immersion sonore et vibratoire, pensée pour apaiser le corps, calmer l’esprit et favoriser un relâchement total. Les sons enveloppants des bols chantants, gongs, carillons et instruments vibratoires vous guideront vers un état de détente profonde. .

26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Voyage sonore et vibratoire Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais