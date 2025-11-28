Voyage Sonore et Vibratoire Kampana Abha Cholet

Voyage Sonore et Vibratoire Kampana Abha

26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-28 19:45:00

fin : 2025-11-28 20:45:00

Plongez dans un Voyage Sonore et Vibratoire organisé par Arnaud de Kampana Abha.

Le 28 novembre à 19h45, offrez-vous une parenthèse hors du temps au studio Yoga Well c’Ôm à Cholet. .

