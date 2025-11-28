Voyage Sonore et Vibratoire Kampana Abha Cholet
Voyage Sonore et Vibratoire Kampana Abha
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-28 19:45:00
fin : 2025-11-28 20:45:00
2025-11-28
Plongez dans un Voyage Sonore et Vibratoire organisé par Arnaud de Kampana Abha.
Le 28 novembre à 19h45, offrez-vous une parenthèse hors du temps au studio Yoga Well c’Ôm à Cholet. .
26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire
