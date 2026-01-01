Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha

26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:45:00

fin : 2026-01-23 20:45:00

Date(s) :

2026-01-23

Plongez dans une immersion sonore et vibratoire, pensée pour apaiser le corps, calmer l’esprit et favoriser un relâchement total. .

26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 12 87 92 contact@kampana-abha.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha Cholet a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Choletais