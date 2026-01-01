Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha Cholet
Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha Cholet vendredi 23 janvier 2026.
Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha
26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:45:00
fin : 2026-01-23 20:45:00
Date(s) :
2026-01-23
Plongez dans une immersion sonore et vibratoire, pensée pour apaiser le corps, calmer l’esprit et favoriser un relâchement total. .
26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 12 87 92 contact@kampana-abha.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voyage sonore et vibratoire Kampana Abha Cholet a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Choletais