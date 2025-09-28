Voyage sonore Ancienne gare Gissey-sur-Ouche
Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Bienvenue dans un voyage sur les routes de vos paysages intérieurs ! En partant de la gare de Gissey-sur-Ouche à 16 heures, nous passerons par des décors uniques, grandioses, doux, et mystérieux … Le tout allongé, détendu, enivré, et sans bouger ! Bercés par les sons du tambour, du handpan, des flûtes, etc … Retour en gare à 17 heures 30 !
Thibaut vous propose de vivre une expérience de musique immersive, visant avant tout à se détendre. Allongé sur un tapis de sol, tête sur un coussin, les participant.e.s plongent un peu plus loin en eux-mêmes, découvrant des images, des sensations, des ressentis uniques à eux-même.
Bienvenue dans votre propre Voyage Sonore.
Places limitées, réservation obligatoire. Prix libre. .
Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com
