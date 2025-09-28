Voyage sonore Ancienne gare Gissey-sur-Ouche

Voyage sonore Ancienne gare Gissey-sur-Ouche dimanche 28 septembre 2025.

Voyage sonore

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Bienvenue dans un voyage sur les routes de vos paysages intérieurs ! En partant de la gare de Gissey-sur-Ouche à 16 heures, nous passerons par des décors uniques, grandioses, doux, et mystérieux … Le tout allongé, détendu, enivré, et sans bouger ! Bercés par les sons du tambour, du handpan, des flûtes, etc … Retour en gare à 17 heures 30 !

Thibaut vous propose de vivre une expérience de musique immersive, visant avant tout à se détendre. Allongé sur un tapis de sol, tête sur un coussin, les participant.e.s plongent un peu plus loin en eux-mêmes, découvrant des images, des sensations, des ressentis uniques à eux-même.

Bienvenue dans votre propre Voyage Sonore.

Places limitées, réservation obligatoire. Prix libre. .

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

English : Voyage sonore

German : Voyage sonore

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage sonore Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)