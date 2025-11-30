VOYAGE SONORE FOYER RURAL Grenade
FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même avec le Voyage Sonore organisé par le Foyer Rural de Grenade.
Guidé·e par Bernadette, chanteuse et praticienne en sonothérapie, laissez-vous porter par les sons des bols tibétains, carillons, gong, voix…etc. Un vrai voyage intérieur, pour relâcher le stress, apaiser le mental et retrouver une belle énergie. Aucune expérience n’est nécessaire — venez simplement comme vous êtes, avec l’envie de vous détendre. Durée environ 1h15. Les places sont limitées pour préserver une atmosphère paisible. Réservation conseillée. 20 .
FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 bmouilerac@gmail.com
English :
Relax and reconnect with yourself with the Voyage Sonore organized by the Foyer Rural de Grenade.
German :
Gönnen Sie sich eine Auszeit, um sich zu entspannen und wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten, mit der vom Foyer Rural de Grenade organisierten Klangreise.
Italiano :
Concedetevi un momento di relax e di riconnessione con voi stessi con il Voyage Sonore organizzato dal Foyer Rural de Grenade.
Espanol :
Regálese un momento de relajación y reconexión consigo mismo con el Voyage Sonore organizado por el Foyer Rural de Grenade.
