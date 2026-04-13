VOYAGE SONORE LE CHANT DES MEDUSES, Médiathèque d’Athis de l’Orne, Athis-Val-de-Rouvre

VOYAGE SONORE LE CHANT DES MEDUSES Mercredi 15 avril, 09h00, 14h00 Médiathèque d’Athis de l’Orne Orne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Médiathèque d’Athis de l’Orne Médiathèque d’Athis de l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 26 98 59 »}, {« type »: « email », « value »: « segolene@comlow.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.comlow.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://maps.app.goo.gl/8QNJ3uHGpYBuWkm8A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0285298253 »}]

Viens t’allonger dans la douceur du grand bleu, à la médiathèque d’Athis