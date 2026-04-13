VOYAGE SONORE LE CHANT DES MEDUSES, Médiathèque d’Athis de l’Orne, Athis-Val-de-Rouvre
VOYAGE SONORE LE CHANT DES MEDUSES, Médiathèque d’Athis de l’Orne, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 15 avril 2026.
VOYAGE SONORE LE CHANT DES MEDUSES Mercredi 15 avril, 09h00, 14h00 Médiathèque d’Athis de l’Orne Orne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
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Viens t’allonger dans la douceur du grand bleu, à la médiathèque d’Athis
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