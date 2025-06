Voyage sonore Salle multi activités Le Faouët 6 juillet 2025 18:00

Morbihan

Voyage sonore Salle multi activités 2 Rue des Écoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 19:15:00

Date(s) :

2025-07-06

Une heure de relaxation profonde guidée par les sons et les vibrations des instruments et de la voix. Bols tibétains, gongs, carillons, textures sonores, voix… Venez avec votre tapis, vos coussins et couvertures pour votre plus grand confort et embarquez pour ce voyage immobile. Détente et lâcher-prise assurés… Une expérience à (re)découvrir. Sur réservation. .

Salle multi activités 2 Rue des Écoles

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 04 53 81 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage sonore Le Faouët a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan