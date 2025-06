Voyage sonore Salle multi activités Le Faouët 6 juillet 2025 18:00

Morbihan

Voyage sonore Salle multi activités Cours Carré Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 19:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Venez profiter d’une immersion sonore et vous faire bercer par les sons et les vibrations. Une heure de détente profonde et de lâcher-prise du mental… Allongé autour des instruments, laissez-vous mener dans un bain de paysages sonores, accompagné de mes instruments et de ma voix. Un moment de relaxation profonde hors du temps ! Sur réservation. .

Salle multi activités Cours Carré

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 04 53 81 08

