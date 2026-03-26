Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château

Voyage sonore Le voyage magique des oreilles 33 Rue des Érables Onet-le-Château 2026-03-28

Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château samedi 28 mars 2026.

Voyage sonore Le voyage magique des oreilles

33 Rue des Érables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Trio

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Séance de relaxation sonore pour enfants accompagnés d’un adulte (à partir de 4 ans).
Informations
Prévoir coussins, plaid, masque pour les yeux ou foulard
Contre-indications épilepsie, pacemaker, femmes enceintes pour les accompagnantes 20  .

33 Rue des Érables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24 

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English :

Sound relaxation session for children accompanied by an adult (from age 4).

L’événement Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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