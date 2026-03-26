Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château
Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château samedi 28 mars 2026.
Voyage sonore Le voyage magique des oreilles
33 Rue des Érables Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Trio
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Séance de relaxation sonore pour enfants accompagnés d’un adulte (à partir de 4 ans).
Informations
Prévoir coussins, plaid, masque pour les yeux ou foulard
Contre-indications épilepsie, pacemaker, femmes enceintes pour les accompagnantes 20 .
33 Rue des Érables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24
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English :
Sound relaxation session for children accompanied by an adult (from age 4).
L’événement Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
Prochains événements à Onet-le-Château (Aveyron)
- Conférence avec Theo Bonnefous Onet-le-Château — 26 mars 2026
- Théâtre 12 hommes en colère Onet-le-Château — 1 avril 2026
- Spectacle ROSE dans ROSE MOVIE Onet-le-Château — 3 avril 2026
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