Voyage sonore Le voyage magique des oreilles

33 Rue des Érables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Trio

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Séance de relaxation sonore pour enfants accompagnés d’un adulte (à partir de 4 ans).

Informations

Prévoir coussins, plaid, masque pour les yeux ou foulard

Contre-indications épilepsie, pacemaker, femmes enceintes pour les accompagnantes 20 .

33 Rue des Érables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24

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English :

Sound relaxation session for children accompanied by an adult (from age 4).

L’événement Voyage sonore Le voyage magique des oreilles Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)