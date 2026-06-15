VOYAGE SONORE Lunas

Lunas

VOYAGE SONORE

Laval de Nize Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Nous vous invitons à vivre une expérience immersive au sein du jardin du Domaine Soala, dans un cadre propice au calme et à la détente.

Installés confortablement sous les arbres, laissez-vous porter par les vibrations des bols, gongs, carillons et autres instruments intuitifs

lundi 6 juillet à 9h30

10€/pers

Durée 1h00

Réservation obligatoire, petit groupe 0680266575/ caroline@soala.fr

Nous vous invitons à vivre une expérience immersive au sein du jardin du Domaine Soala, dans un cadre propice au calme et à la détente.

Installés confortablement sous les arbres, laissez-vous porter par les vibrations des bols, gongs, carillons et autres instruments intuitifs

Les sons se déploient dans l’espace et se mêlent naturellement aux chants des oiseaux, au souffle du vent et à la nature qui vous entoure.

Au fil de cette parenthèse sensorielle, le son devient un chemin vers le ralentissement, l’écoute et la présence à l’instant. Une occasion de se laisser envelopper par les vibrations tout en profitant de la beauté et de la quiétude du lieu.

Espace doux et accessible à tous, où les sons de la nature et le instruments entrent en résonance pour créer un moment de profonde relaxation.

lundi 6 juillet à 9h30

Domaine Soala, Laval de Nize, Lunas

10€/pers

Durée 1h00

Réservation obligatoire, petit groupe 0680266575/ caroline@soala.fr .

Laval de Nize Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 80 26 65 75

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English :

We invite you to enjoy an immersive experience in the gardens of Domaine Soala, in a setting that promotes peace and relaxation.

Settle in comfortably under the trees and let yourself be carried away by the vibrations of singing bowls, gongs, chimes, and other intuitive instruments

Monday, July 6 at 9:30 a.m.

10€ per person

Duration: 1 hour

Reservations required, small group: 0680266575 caroline@soala.fr

L’événement VOYAGE SONORE Lunas a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB